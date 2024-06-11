Жизнь в Монако обходится слишком дорого? Богач-беглец Украины продал свой Бэтмобиль миллионеру из Египта (фото)

Принадлежал этот спорткар украинскому бизнесмену, который разбогател на авиаперевозках

В Монако засветился уникальный автомобиль с киевскими номерами. Это удивительный спорткар, который называют "Бэтмобилем". И действительно, он максимально похож на тот, который использует герой мультфильма для борьбы с преступностью.

Ездит на нем египетский миллионер Мохаммед Хамди. Этот богатый мужчина любит похвастаться своими автомобилями, проезжая по набережной Круазетт или Монако. Любви к дорогим авто он не скрывает, и показывает их на своей странице в соцсетях.

Публика была в бешеном восторге от авто. Его фотографировали и снимали на видео.

Что известно о "Бэтмобиле" и его владельце

Но интересен не владелец авто. Дело в том, что у автомобиля не просто так есть киевские номерные знаки. На самом деле автомобиль являлся собственностью одиозного киевского бизнесмена Дениса Девятова. Он был в перечне под названием "Батальон Монако" — символического названия украинских политиков, бизнесменов и известных людей, выехавших из Украины (часто незаконным способом) после начала Великой войны, начатой Россией.

Не известно, поддерживает ли мужчина с берегов Монако свой бизнес в Украине, ведь его компания ООО "Дисев" не находится в процессе прекращения, согласно сервису Youcontrol. Однако она имеет аннулированное свидетельство НДС, ведь не подавала декларации в течение года. Поэтому, вероятно, бизнеса в Украине Девятов уже не имеет, по крайней мере, официально. Занималась ООО "Дисев" пассажирским авиационным транспортом и продажей авто.

Можно предположить, что у богача начали кончаться деньги (ведь жизнь в Монако дорогая), поэтому он вынужден был продать авто. Впрочем, история этого транспортного средства очень интересна.

Как пишет французское издание Watson.ch, автомобиль Дениса Девятова построен на базе Chevrolet Caprice 1990 года, под капотом установлен двигатель BMW V12. Это подтверждает и база номеров авто – транспортное средство с номерным знаком АИ9908КА – это Chevrolet Caprice 1990 года выпуска, с 5,0-литровым двигателем. Переработала машину в "Бэтмобиль" украинская компания Nanoprotec в 2019 году. Он сертифицирован в украинском автомобильном сервисе.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве возле паба заметили редкий Maserati. Он зарегистрирован на "Красном Кресте".