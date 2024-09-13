Киеву прогнозируют облачность: какой будет погода в ближайшие дни

На дворе осень, но температура летняя

В конце рабочей недели в столице продолжится держаться облачность и сухая погода. Однако на температуру такая синоптическая ситуация не отразится.

Дневные показатели термометров будут находиться в пределах +26…28 градусов. Об этом сообщает Sinoptik.

С самого утра пятницы, 13 сентября, в городе будет облачно. Однако вечером прогнозируется прояснение. Днем температура повысится до +26 градусов, а ночью столбики термометров опустились до +16 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются в дневное время – легкие 2 м/с.

Суббота, 14 сентября, также принесет облачность, но без дождей. Днем воздух прогреется до +27 градусов, а ночью остынет до +17 градусов. В течение суток сила ветра будет колебаться от штиля 0 м/с до легких 3 м/с.

Хотя утро воскресенья, 15 сентября, предполагается ясным, но во второй половине суток ожидается пасмурная погода. Осадков не будет. Показатели днем повысятся до +28 градусов, а ночью опустятся до +20 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются с утра и до вечера – легкие 2 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ожидается ли похолодание в Украине в течение сентября.