От "Рулетки" до "Одуванчика": как менялись известные фонтаны на Майдане (фото)

Знакомые места сквозь призму десятилетий

Столица Украины может посхвастаться многовековой историей и множеством колоритных мест. Одной из самых узнаваемых "фишек" Киева являются его фонтаны, расположенные на Майдане Независимости.

История фонтанов на Майдане началась в далеком 1840-м году, а сама местность долгое время представляла собой болото и называлась Перевисищем. И лишь спустя много десятилетий здесь начали появляться каменные дома, зоны отдыха, памятники и многое другое.

Редакция "Телеграфа" предлагает вам совершить путешествие в далекое прошлое и посмотреть как трансформировались и менялись фонтаны на главной площади столицы.

История фонтанов на Майдане

Майдан Незалежности — это центральная площадь Киева, которая расположена в Шевченковском районе столицы. Площадь как таковая сформировалась в 1830-х годах, когда были снесены остатки оборонительных валов. Тогда же она получила название Крещатицкая — от названия улицы, к которой она непосредственно примыкала.

Первый фонтан появился здесь в 1840-х годах. Сооружение представляло собой восьмиугольный бассейн, посреди которого из жерла вытекала струйка воды, которая была проведена из естественного источника.

По сути это был водоразборный пункт, он же поилка для скота, он же пожарный резервуар. Из-за непрезентабельного вида в народе этот фонтан называли "Урод".

В 1878 году на месте фонтана "Урод" было построено здание Городской думы. В тылу здания образовалась закрытая площадь, которую назвали Думской и там городские власти решили разбить сквер.

В 1909 году в центре сквера установили чугунный фонтан, а территорию привели в порядок. Интересно, что этот фонтан построили на средства города, а не на деньги водопроводного общества. Поэтому жителям Киева не разрешалось брать из него воду для собственных нужд — фонтан был огорожен клумбой.

Во времена революции фонтан на площади Думской исчез. После того, как городу вернули столичный статус, вновь зашла речь о реконструкции сквера.

Здесь решили установить новый фонтан. Он представлял собой металлическую чашу, у подножия которой стояли изваяния советских физкультурников. Работы по благоустройству провели в 1935-м.

В это же время площадь переименовали из Советской в честь Михаила Калинина.

Во время бомбардировок скульптуры были повреждены и разрушены, а сама чаша сохранилась.

В таком виде фонтан просуществовал очень долгое время.

В 60-х годах площадь получила новое название Октябрьской революции и на ней выстроили каскадный фонтан.

В 1980 году закончили затянувшееся строительство Дома профсоюзов и продолжили работы по реконструкции старой части площади.

В конечном итоге здесь появился целый ряд фонтанов, во главе с центральным, который имел огромный круглый бассейн (30 метров в диаметре). Общее количество струй составляло 1500.

Фонтан получил название "Дружбы Народов".

В 1985 году центральную часть фонтана реконструировали и она обзавелась внушительных размеров новой чашей. После этого сама конструкция начала напоминать гигантскую рулетку.

Название "фонтан Дружбы Народов" напрочь забыли, а киевляне начали называть этот фонтан просто "Рулеткой".

Главный фонтан Киева простоял в таком виде вплоть до глобальной реконструкции Майдана в 2001 году. На обновленной площади места "Рулетке" не нашлось, а на месте фонтана установили купол — часть импровизированного глобуса.

На остальной территории установили четыре прозрачные пирамиды, а в квадрат между ними поместили шесть небольших фонтанов в два ряда.

На нечетной стороне Майдана был обустрое памятный комплекс независимости Украины, частью которого стал "Каскадный" фонтан. Также слева от "Каскадного" был сооружен фонтан "Водяной шар" возле Киевской консерватории.

Справа от "Каскадного фонтана" обустроили фонтан-монумент "Основатели Киева".

Напомним, что в сети была опубликована уникальная кинохроника на которой можно увидеть, как проходило строительство самого известного туристического объекта в Киеве и самого высокого в Украине монумента "Родина-мать".

Высота скульптуры от пьедестала до кончика меча составляет 62 метра (с постаментом — 102 метра). В одной руке статуя держит 16-метровый меч, а в другой — огромный щит. Он имеет 13 метров в высоту и 8 метров в ширину.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как раньше выглядел киевский центральный автовокзал, который в народе называли "вторыми воротами столицы". Он всегда был полон пассажиров и гудел как настоящее осиное гнездо.