В Киеве массовая драка закончилась стрельбой: в сети появились видео

На место пришлось вызывать несколько экипажей полиции

В Киеве в районе Софиевской Борщаговки произошла драка. При этом очевидцы сообщили, что слушали звуки стрельбы.

Видео произошедшего уже разлетелось по местным telegram-каналам. Как сообщает dtp.kiev.ua, драку затеяли двое посетителей ресторана "Garden", которые якобы пришли туда на детский праздник.

На кадрах с места происшествия видно, что толпа сначала громко выясняла отношения, а затем прозвучало несколько выстрелов. Впрочем, утихомирить "бойцов" это не смогло.

На место прибыли несколько экипажей полиции, однако на одном из видео можно увидеть, что ничего поделать с этим они не смогли. Также можно заметить, что в драке участвовали не только мужчины, но и женщины.

О пострадавших не сообщалось. В полиции позже сообщили, что стрелял в воздух один из ее сотрудников, когда участник драки набросился на его коллегу.

Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!

Как сообщалось ранее, в Киеве в ночь на 12 сентября 48-летний мужчина устроил стрельбу из пистолета из окна своего дома. Примечательно, что инцидент тоже произошел в Софиевской Борщаговке, а именно возле жилищного комплекса "Счастливый".