В Киеве массовая драка закончилась стрельбой: в сети появились видео
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На место пришлось вызывать несколько экипажей полиции
В Киеве в районе Софиевской Борщаговки произошла драка. При этом очевидцы сообщили, что слушали звуки стрельбы.
Видео произошедшего уже разлетелось по местным telegram-каналам. Как сообщает dtp.kiev.ua, драку затеяли двое посетителей ресторана "Garden", которые якобы пришли туда на детский праздник.
На кадрах с места происшествия видно, что толпа сначала громко выясняла отношения, а затем прозвучало несколько выстрелов. Впрочем, утихомирить "бойцов" это не смогло.
На место прибыли несколько экипажей полиции, однако на одном из видео можно увидеть, что ничего поделать с этим они не смогли. Также можно заметить, что в драке участвовали не только мужчины, но и женщины.
О пострадавших не сообщалось. В полиции позже сообщили, что стрелял в воздух один из ее сотрудников, когда участник драки набросился на его коллегу.
Осторожно, на кадрах присутствует нецензурная лексика!
Как сообщалось ранее, в Киеве в ночь на 12 сентября 48-летний мужчина устроил стрельбу из пистолета из окна своего дома. Примечательно, что инцидент тоже произошел в Софиевской Борщаговке, а именно возле жилищного комплекса "Счастливый".