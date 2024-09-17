У Києві масова бійка закінчилася стріляниною: у мережі з’явилися відео

На місце довелося викликати кілька екіпажів поліції

У Києві в районі Софіївської Борщагівки сталася бійка. Очевидці повідомили, що слухали звуки стрілянини.

Відео того, що сталося, вже розлетілося місцевими telegram-каналами. Як повідомляє dtp.kiev.ua, бійку затіяли двоє відвідувачів ресторану "Garden", які нібито прийшли туди на дитяче свято.

На кадрах з місця події видно, що натовп спочатку голосно з’ясовував стосунки, а потім пролунало кілька пострілів. Втім, втихомирити "бійців" це не змогло.

На місце прибули кілька екіпажів поліції, проте на одному з відео можна побачити, що нічого вдіяти з цим вони не змогли. Також можна помітити, що у бійці брали участь не лише чоловіки, а й жінки.

Про постраждалих не повідомлялося. У поліції пізніше повідомили, що стріляв у повітря один із її співробітників, коли учасник бійки накинувся на його колегу.

Обережно, на кадрах є нецензурна лексика!

Як повідомлялося раніше, у Києві в ніч проти 12 вересня 48-річний чоловік вчинив стрілянину з пістолета з вікна свого будинку. Примітно, що інцидент також трапився у Софіївській Борщагівці, а саме біля житлового комплексу "Щасливий".