Под Киевом мужчина устроил стрельбу из окна многоэтажки: в полиции рассказали детали (фото)

Стрелок задержан

Под Киевом в ночь на 12 сентября произошла стрельба. Мужчина палил из пистолета прямо из окна многоквартирного дома.

Об этом "Телеграфу" рассказали источники в правоохранительных органах. По их данным, инцидент произошел в Софиевской Борщаговке, а именно в ЖК "Счастливый".

Граждане сообщили в полицию о том, что один из жителей многоэтажки стреляет из окна. Прибыв на вызов, стражи порядка обнаружили пистолет, который лежал в подъезде дома. Стрелком оказался 48-летний местный житель. К счастью, по предварительной информации, никто в результате стрельбы не пострадал.

В настоящий момент уже начато уголовное производство по ч.1 статьи 263 УК Украины. Подозреваемому по ней грозит до 7 лет лишения свободы.

Следствие продолжается.

В сети также уже распространяют фото с места событий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Одесской области мужчины доказывали свою правоту с оружием в руках. Один из них открыл стрельбу, но не смог попасть в своего оппонента. Соперник стрелка также имел при себе оружие. Он выстрелил из охотничьего ружья и попал мужчине в левое предплечье.