Киевлян и гостей города приглашают на спектакль-ритуал "Воспоминание для Будущего"

Танцевальная мистерия состоится уже в пятницу

В Киеве, в пространстве "LMaluma", состоится спектакль-ритуал "Воспоминание для Будущего", в основе которого лежит сосредоточение на важности помнить прошлое. Запланирована танцевальная мистерия на пятницу, 20 сентября, в 19:00.

Пройдет представление в Доме Архитектора, ул.Бориса Гринченко, 7. Билеты уже в продаже и один стоит 300 гривен.

"Это будет интересное путешествие в мир жизни и энергии, где смыслы каждого, и танцовщиков, и зрителей, ценны и значимы. Спектакль-ритуал создан в пространстве "LMaluma" (руководитель и режиссер проекта Людмила Мова). Это индивидуальные истории из пространства тела" каждого из участников… Это прошлое, настоящее и то будущее, которое формирует каждый из нас», — отметили в пресс-службе.

Также отмечают, что это история о том, как важно знать и помнить свое прошлое, но в то же время важно чувствовать себя в настоящем.

"…и, главное, выбирать и формировать будущее, выбирая свободно, с благодарностью и уважением к прошлому. Но будущее из настоящего, и так как лучше для каждого из нас и Украины и Вселенной", — добавляют в пресс-службе.

Исполнители:

Бородкина Анна-София, Волкова Полина, Дрюнина Елизавета, Зоренко Валерия, Иванов Сергей, Калашникова Мария, Митичкин Дмитрий, Михайленко Владислав, Остапец Алина, Поляшенко Андрей, Сулько Никита, Шевченко Кристина и Белявская Екатерина

А будет сопровождать спектакль древняя украинская музыка из репертуара украинских кобзарей 17-19 вв. в исполнении Александра Гончаренко и Композиторки Яны Шлябанской.

Купить и/или забронировать билеты можно по ссылке https://forms.gle/UKh7BoAMMJBuVzfPA