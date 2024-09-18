Киян та гостей міста запрошують на виставу-ритуал "Спогад для Майбутнього"

Танцювальна містерія відбудеться вже у пʼятницю

У Києві, у просторі "LMaluma", відбудеться вистава-ритуал "Спогад для Майбутнього", в основі якої лежить зосередження на важливості памʼятати минуле. Запланована танцювальна містерія на пʼятницю, 20 вересня, на 19:00.

Пройде вистава в Будинку Архітектора, вул.Бориса Грінченка, 7. Квитки вже у продажу і один коштує 300 гривень.

"Це буде цікава подорож у світ життя та енергії, де змісти кожного, і танцівників, і глядачів, є цінними і значущими. Вистава-ритуал створена у просторі "LMaluma" (керівник та режисерка проєкту Людмила Мова). Це індивідуальні історії з простору тіла кожного з учасників… Це минуле, теперішнє і те майбутнє, яке формує кожен з нас", — зауважили в пресслужбі.

Також там зазначають, що це історія про те, як важливо знати і пам'ятати своє минуле, але водночас важливо відчувати себе у теперішньому.

"… і, головне, обирати та формувати майбутнє, обираючи вільно, із вдячністю та повагою до минулого. Але майбутнє із теперішнього, і так як найкраще для кожного з нас та України і Всесвіту", — додають у пресслужбі.

Виконавці:

Бородкіна Анна-Софія, Волкова Поліна, Дрюніна Єлизавета, Зоренко Валерія, Іванов Сергій, Калашнікова Марія, Мітічкін Дмитро, Михайленко Владислав, Остапець Аліна, Поляшенко Андрій, Сулько Нікіта, Шевченко Крістіна та Бєлявська Катерина

А супроводжуватиме виставу прадавня українська музика з репертуару українських кобзарів 17-19 ст. у виконанні Олександра Гончаренко, та Композиторки Яни Шлябанської.

Купити та/або забронювати квитки можна за посиланням https://forms.gle/UKh7BoAMMJBuVzfPA