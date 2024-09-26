Раздавались ли взрывы в Киеве? В КГВА успокоили украинцев и рассказали, что произошло

"Телеграф" рассказал детали

В четверг, 26 сентября, в Киеве после ночной дроновой атаки мог прогреметь взрыв. Перед этим Воздушные Силы предупреждали о взлете истребителя МИГ-31, который является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал".

О звуках взрывов сообщили в столичных телеграм-каналах. Там отметили, что перед тем, как была объявлена воздушная тревога и мог раздаться взрыв.

Однако в КГВА отрицают эту информацию. Сергей Попко пишет, что перед и во время воздушной тревоги силы и средства ПВО столицы не работали.

"По территории Киева ракетное вооружение врага не применялось. Доверяйте только официальным источникам информации", — говорится в сообщении.

Мониторинговый канал "Женьок Вещает" сообщил, что по Киеву никто не бил ракетой, это мог быть вход ракеты в пространство.

По состоянию на 10.12 в Киеве и области продолжается воздушная тревога. Мониторинговые каналы сообщают, что в небе наблюдается около трех истребителей МиГ-31К.

Стоит отметить, что в большинстве своем самолеты этого типа поднимаются в воздух для оказания психологического давления на украинцев, поскольку из-за сложности перехвата цели тревога превентивно объявляется по всей территории Украины.

Что известно о ракете "Кинжал", которой РФ бьет по Украине

"Кинжал" является модификацией баллистической ракеты системы Искандер. Они появились на вооружении армии РФ в 2017 году. Именно эти ракеты россияне уже выпускали по Украине и мирным жителям несколько раз.

Ракеты "Кинжал" более опасны для других, потому что способны лететь с гиперзвуковой скоростью, которая в 10 раз выше скорости звука, и могут маневрировать в полете.

Они значительно быстрее, чем Калибры и Искандеры. Дальность полета ракеты достигает 2000 км, а при запуске с самолета — 3000 км.

Такое оружие способно поражать движущиеся и неподвижные объекты. Боевая часть Кинжала равна 500 кг тротила. Системам ПВО сложно сбить "Кинжал", потому что ракета после запуска поднимается вверх на 20 км, а затем падает на цель.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о последствиях ночной атаки на Киев.