Россияне модифицировали "шахеды" Starlink. Что это им дает (фото)

Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета

Во время российской ночной атаки 25 сентября украинские защитники уничтожили Shahed-136, оснащенный спутниковой связью Starlink от SpaceX. Это нужно россиянам для того, чтобы передавать собранную информацию, например, собранную радиотехническими средствами по позициям украинского ПВО.

Об этом сообщает Defense Express. Журналисты издания получили фото, где видно, что БПЛА был оснащен Starlink.

На опубликованных кадрах также видна спутниковая антенна, на которой остались серийные номера. Это должно позволить исследовать каналы поставки терминала Starlink, уточнили в издании.

В материале говорится, что такая модификация "шахеда" была лишь "вопросом времени", поскольку россияне ранее уже экспериментировали с 4G-модемами с украинскими SIM-картами.

"И это средство получения обратной связи с дроном и возможностью передачи информации с него и изменение полетной задачи на любом расстоянии. То есть превращение Shahed в разведывательное средство", — говорится в сообщении.

Такая связка может быть необходима россиянам для того, чтобы передавать собранную информацию, например, собранную радиотехническими средствами относительно позиций украинского ПВО. Или, в случае оснащения дрона камерами – изображение. Также благодаря Starlink и установленной камере в РФ могут использовать Shahed в качестве крайне дальнобойного боеприпаса с возможностью доразведки и поражения даже движущихся целей.

Выбор платформы Shahed для таких целей может быть связан с ее возможностями по дальности полета около 2000 км и достаточно значительным свободным объемом внутри фюзеляжа.

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