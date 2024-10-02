В Киеве с поличным поймали еще четырех поджигателей военных авто (фото)

Всех четырех подозреваемых задержали в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений

В Киеве задержали еще четырех поджигателей военных автомобилей. Злоумышленниками оказались трое местных мужчин и одна наркозависимая женщина.

Все задержанные в возрасте от 21 до 34 лет. Об этом сообщили в Службе безопасности и Национальной полиции.

Оказалось, что двое из поджигателей уже привлекались к уголовной ответственности за кражи и наркоторговлю. Раньше все задержанные отдельно друг от друга искали быстрый заработок на Телеграмм-каналах. Именно таким образом фигуранты попали "во внимание" российских спецслужб, которые предложили им деньги в обмен на сотрудничество.

По указанию оккупантов задержанные киевляне выискивали парковку военных авто. Затем поджигали их с помощью легковоспламеняющихся смесей.

В течение суток фигуранты сожгли два служебных внедорожника и мультивен украинских защитников. Автомобили находились в столице после выполнения боевых задач на фронте.

Для доказательств того, что работа проделана, поджигатели снимали возгорание на камеры своих мобильных телефонов. Затем отчитывались российским кураторам.

Все четыре злоумышленника были задержаны в течение нескольких часов "по горячим следам" после совершения преступлений.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит до 8 лет лишения свободы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Киеве задержали 5 молодых людей, которые поджигали авто военных.