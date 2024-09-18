Серия поджогов авто военных добралась еще до одного города: подробности (видео)

Полиция уже нашла подозреваемых

В Тернополе полицейские задержали двух мужчин по подозрению в поджоге авто военнослужащих. Фигурантам дела грозит длительный срок заключения.

Об этом сообщила пресс-служба патрульной полиции Тернопольской области. Инцидент произошел 17 сентября, около 5 часов утра. Получив сообщение о пожаре по улице Сливенской, полицейские отправились туда.

На месте уже были спасатели, тушившие охваченные пожаром автомобили ЗАЗ и Toyota. По предварительной информации, один из авто принадлежал военнослужащему ВСУ.

Улица Сливенская на карте

Правоохранители опросили местных жителей и посмотрели видео с камер наблюдения. На кадрах были обнаружены двое мужчин: один поджигал авто, а другой снимал процесс на камеру своего телефона. После передачи ориентировки на преступников другим подразделениям, полицейские сумели задержать одного из злоумышленников. У него обнаружили кадры поджога авто.

Второго преступника задержали по месту жительства. На допросе мужчины заявили, что им пообещали денежное вознаграждение.

Задержанным объявили о подозрении по ч. 1 ст. 114-1 (Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины. В случае признания вины мужчинам грозит срок заключения до 8 лет.

В настоящее время решается избрание мер. Продолжается следствие. В задержании принимали участие и сотрудники СБУ.

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители задержали группу молодых людей, которые по заказу ФСБ РФ поджигали автомобили украинских военных. Через две недели они пытались уничтожить более 15 служебных внедорожников.