В Киеве задержали 5 молодых людей, которые поджигали авто военных

Им грозит очень суровое наказание

В Киеве правоохранители задержали пятерых человек, поджигавших военные автомобили по заказу российских спецслужб. Злоумышленники действовали группами и в одиночку, выбирая своими целями внедорожники и микроавтобусы Вооруженных Сил Украины.

По данным следствия, поджоги произошли в трех районах столицы. Наряду с поврежденным транспортом оставляли провокационные листовки, направленные на дискредитацию украинских защитников. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Задержание молодых людей за поджог авто ВСУ: подробности

Задержанные — молодые люди в возрасте от 21 до 29 лет из Сумской, Полтавской и Николаевской областей. Они приехали в столицу на заработки и искали "легкие деньги" через телеграмм-каналы. Там на них вышли представители российских спецслужб и предложили сотрудничество.

Схема действий злоумышленников была такой: сначала они находили потенциальные цели и присылали фотографии своим кураторам для согласования. После этого прибывали на место, поджигали автомобили с помощью легковоспламеняющейся смеси и фиксировали процесс на камерах телефонов. Эти видео служили "отчетностью" перед заказчиками.

Несмотря на обещания, денежное вознаграждение от россиян злоумышленники так и не получили. Вместо этого их задержали сотрудники СБУ и Национальной полиции "по горячим следам" в разных районах Киева. В ходе обысков изъяты средства поджога, самодельные антиукраинские открытки и мобильные телефоны с поличным.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении по статье "препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц". Все фигуранты находятся под стражей. За совершенное им грозит до 8 лет лишения свободы.

Правоохранители отмечают, что такими действиями враг пытался расшатать общественно-политическую ситуацию в Киевской области. Российские спецслужбы планировали выдать эти заказные поджоги за работу якобы антиукраинского подполья.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье за поджог авто задержали несовершеннолетних. Их вычислили по запаху.