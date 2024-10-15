Для людей без комплексів: у Києві пропонують квартиру з ванною та туалетом без стін та дверей (відео)

Чого тільки не побачиш у столиці

У Печерському районі столиці знайшли цікаву квартиру, яка реально здатна вразити. Однокімнатна студія дивує креативним плануванням — тут ванна кімната з’єднана з санвузлом і повністю відкрита.

Усамітнитися в такій квартирі точно не вийде. Огляд незвичайної студії з’явився у одному зі столичних Telegram-каналів.

У Печерському районі Києва зробили огляд апартаментів із авторським дизайном. На кадрах видно, що у квартирі ванна кімната з санвузлом не мають стін та дверей – вони повністю відкриті та їх добре видно з житлової кімнати.

Також у студії є невелика кухня з обідньою зоною, спальне місце з дзеркалом над ліжком і балкон. На стінах можна помітити безліч картин і ряди книг.

Скільки просять за таке креативне житло — в оголошенні не вказується.

Користувачі соцмережі з гумором відреагували на таке сміливе авторське рішення. У комменатріях почали писати про те, що дизайнер "був під наркотиками чи сліпий", а сама квартира схожа "на барахолку":

Нагадаємо, у Києві найдорожче орендувати квартиру саме в Печерському районі. Тут середня вартість однокімнатної квартири "затягує" на 35 500 гривень.

Найдоступніші для оренди однокімнатні квартири можна знайти в Дніпровському (15 000 гривень), Святошинському (13 000 гривень) та Деснянському (10 000 гривень) районах столиці.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві за мільйон доларів продають шикарну квартиру з басейном та власним ліфтом. Пентхаус має площу 150 квадратних метрів і обставлений він дуже стильно та вишукано.