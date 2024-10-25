Киевлянку поймали с большим пакетом наркотиков: девушке светит значительный срок (фото)

Подозреваемой грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества

В Киеве следователи завершили досудебное расследование в отношении девушки, пытавшейся сбыть двухкилограммовую партию амфетамина. Ее задержали еще в августе этого года.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции. По данным правоохранителей, 27-летняя местная жительница получала оптовые партии психотропного вещества — амфетамина, который в дальнейшем фасовала на мелкие партии и сбывала, отправляя заказы клиентам по почте.

У девушки во время задержания изъяли вещественные доказательства. После проведения всех экспертиз правоохранители переквалифицировали преступление в более тяжкое.

Следователи Деснянского управления полиции при процессуальном руководстве Деснянской окружной прокуратуры г. Киева завершили досудебное расследование по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины. Ее обвиняют в незаконном приобретении и хранении психотропных веществ в целях сбыта.

Обвинительный акт направлен в районный суд. Злоумышленница находится под стражей, ей грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киева организовал нарколабораторию с миллионными доходами. Злоумышленники килограммами изготовляли амфетамин и затем сбывали его. ОПГ орудовала на территории столицы, а также в Киевской и Винницкой областях.