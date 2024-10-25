Киянку зловили з великим пакетом наркотиків: дівчині світить значний строк (фото)

Підозрюваній загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна

У Києві слідчі завершили досудове розслідування відносно дівчини, яка намагалася збути двокілограмову партію амфетаміну. Її затримали ще в серпні цього року.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції. За даними правоохоронців, 27-річна місцева мешканка отримувала гуртові партії психотропної речовини — амфетаміну, який надалі фасувала на дрібні партії та збувала, відправляючи замовлення клієнтам поштою.

У дівчини під час затримання вилучили речові докази. Після проведення усіх експертиз правоохоронці перекваліфікували злочин на більш тяжкий.

Слідчі Деснянського управління поліції за процесуального керівництва Деснянської окружної прокуратури м. Києва завершили досудове розслідування за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Її звинувачують у незаконному придбанні та зберігання психотропних речовин з метою збуту.

Обвинувальний акт скеровано до районного суду. Зловмисниця перебуває під вартою, їй загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Києва організував нарколабораторію із мільйонними доходами. Зловмисники кілограмами виготовляли амфетамін і потім збували його. ОЗУ орудувала на території столиці, а також у Київській та Вінницькій областях.