Собака пограничников Джессика нанюхала наркотики в автобусе на границе Польши (фото)

Автобус следовал из Чехии

Во Львовской области на пункте пропуска "Краковец-Корчова" служебная собака нашли в автобусе 20 грамм наркотиков. Водитель говорит, что это посылка, которую он должен был отдать во Львове.

Об этом пишет Суспільне. Отмечается, что служебный кокер-спаниель по имени Джесика обратила внимание на упаковку под сидением водителя.

Внутри пограничники обнаружили шорты, в кармане которых находилось 20 грамм серо-зеленого вещества растительного происхождения. Информация о находке оперативно была передана правоохранителям в лице Нацполиции и СБУ.

Посылка следовала из Чехии во Львов, но теперь отправится на проведение экспертизы и выяснения того, кто ее отправил и кто должен получить.

По словам представителей ГПСУ, что находка может стать поводом для открытия уголовного производства по статься 305 УК Украины (контрабанда наркотиков). Злоумышленника может грозить тюремный срок длительностью от 5 до 8 лет.

Как сообщалось ранее, во Львове трамвай сбил пенсионерку, которая переходила через трамвайные пути с малолетним внуком на руках. К счастью ребенок не пострадал, а вот женщине понадобилась госпитализация.