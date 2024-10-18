В Киеве задержали наркодилера из РФ с экзотической внешностью (фото)

Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы

В Киеве правоохранителям удалось задержать гражданина РФ, который в столице распространял наркотические вещества путем "закладок". Мужчина оставлял потенциальным покупателям разнообразный товар — от каннабиса до психотропов.

Во время обысков по месту жительства фигуранта было изъято наркотиков на сумму около 1 миллионов гривен. О подробностях задержания рассказали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Сообщается, что столичным правоохранителям удалось задержать 29-летнего гражданина России, который в Киеве занимался распространением различных опасных наркотических веществ. Он раскладывал "закладки" с каннабисом, амфетаминов, психотропами и PVP.

Правоохранителям удалось выйти на след злоумышленника и задержать его. При себе у мужчины было обнаружено 26 свертков с психотропным веществом — PVP, которое он намеревался сбыть через "закладки".

Во время проведения санкционированных обысков по месту жительства фигуранта было обнаружено и изъято 1,2 кг каннабиса, около 1,5 кг амфетамина и около 100 гр PVP.

Общая масса изъятых веществ составляет около 3 кг стоимостью около 1 миллиона гривен.

Наркоторговцу из РФ сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении особо опасных психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах.

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет с конфискацией имущества. Следствие по данному делу продолжается.

Напомним, в Киеве разоблачили группировку, которая сбывала психотропы через чат-бот. Во время обысков по месту жительства фигурантов было изъято наркотиков на сумму около 5 миллионов гривен.

В состав наркогруппировки входило шесть человек. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве разоблачили международную наркогруппировку. Незаконный "бизнес" приносил преступникам около 100 миллионов гривен прибыли в год.