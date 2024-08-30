Наркотики мешают поддержке Украины? В США рассказали о взглядах в партии Трампа

Некоторые политики считают, что война в Украине отвлекает США от своих проблем

Представители республиканской партии уже не раз заявляли, что Америке следует прекратить помощь Украине. Вместе с тем, они желают скорейшего завершения войны.

Определенное количество их верит, что российско-украинская война выступает отвлекающим фактором для США. Поэтому недостаточно внимания уделяется сохранению американо-мексиканской границы, здравоохранению и даже кризису с фентанилом (это разновидность синтетических опиоидов, в 50 раз сильнее героина). Об этом Юлиан Гайда, эксперт по коммуникациям фонда "Razom for Ukraine", адвокатирующий в США интересы Украины, рассказал "Телеграфу" в интервью Трамп может показать силу, а Гаррис будет решительнее Байдена: кто защитит Украину от Путина.

Как отметил Юлиан Гайда, на Республиканском съезде звучало много вопросов по поводу того, почему американцы должны помогать Украине, ведь у них много проблем. "Например, высокий уровень бездомности американских ветеранов. Это очень большая проблема — у многих ветеранов нет социальной защиты. Мы, как активисты, поддерживающие Украину, считаем, что это — отдельные вещи. Я лично и все мои коллеги — только "за" поддержку американских ветеранов, но это не наше дело. Наше дело — это украинская победа. Но есть такая логическая ошибка среди части республиканцев, которые очень часто сравнивают эти совершенно отдельные вызовы и считают, что поддержка Украины не должна быть среди приоритетов Америки».

Также эксперт рассказал, что некоторые республиканцы считают, что нужно выбирать — решительные действия США по помощи наркозависимым или поддержка Украины. "Кризис фентанила не должен отвлекать от Украины, а Украина не должна отвлекать от кризиса фентанила, но это совершенно отдельные вызовы, на которые американские политики должны реагировать одновременно", — говорит Юлиан Гайда.

Справка. В 2023 году в США от передозировки наркотиками погибли 110 тысяч человек. Большинство этих смертей были вызваны опиоидом фентанилом, который разрабатывали как сильное обезболивающее и использовали в хирургических операциях. Сейчас его используют при раке, когда пациент испытывает сильную боль. Этот препарат вызывает сильное привыкание. Так фентанил и превратился в уличный наркотик.

Производят эти наркотики в мексиканских картелях, а сырье для производства поступает из Китая. Поэтому недавно Правительство США открыло уголовные производства против фирм из КНР, производящих вещества для дальнейшего изготовления фентанила. В рамках расследования изъято 850 кг этого вещества.

Ранее "Телеграф" также писал, что Трамп пригрозил Третьей мировой из-за Украины. Он считает себя единственным, кто может окончить эту войну.