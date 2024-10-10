Рекорд за последние годы: украинцев задержали за производство наркотиков в Латвии

При задержании использовались дроны, авто и квадроциклы

В Латвии обнаружили крупную лабораторию синтетических наркотиков. Пятеро фигурантов из восьми оказались гражданами Украины.

Операцию сразу в нескольких городах полицейские провели еще на прошлой неделе. Однако некоторые детали, в том числе причастность украинцев, оставались в тайне, пишет "Европейская правда".

Операция проводилась Латвийской государственной полицией совместно с сотрудниками Европейского бюро полиции (Europol). В ней использовались автомобили, квадроциклы и дроны.

"Ранее Латвийское телевидение сообщило, что в волости Зиемери, недалеко от Алуксне, местные жители наблюдали активные действия полицейских на территории какого-то склада, что могло указывать на раскрытие незаконной деятельности", – сообщило местное издание Delfi.

Правоохранители раскрыли журналистам, что обнаружили более тонны готовых синтетических наркотиков стоимостью не менее 400 млн евро, что является рекордом за последние годы. Кроме того, было изъято оборудование для изготовления наркотиков и 38 тысяч литров различных компонентов, которые используют в производстве.

Производители наркотиков планировали их сбывать в других странах Европы или России и Беларуси, предполагает следствие.

Стало известно, что в общей сложности задержали восьмерых подозреваемых в принадлежности к преступной группировки. Пятеро из них являются гражданами Украины, двое – поляками, а еще один – американец. Шестерых фигурантов уже отправили под стражу.

Ранее украинская журналистка Елена Мудрая рассказала, что наши сограждане все чаще сталкиваются с негативным отношением за границей.