"Gen W. Украинское поколение войны". В Киеве состоится 10-й Безопасный Форум для молодежи

В Киеве 31 октября и 1 ноября пройдет юбилейный Форум для молодежи, организованный Фондом Арсения Яценюка "Открой Украину". Это первый молодежный КБФ с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Как сообщает пресс-служба Фонда, Форум объединит более 100 молодых лидеров из разных регионов Украины для обсуждения вызовов военного времени и роли молодежи в приближении победы Украины.

Среди почетных спикеров Форума:

Мари-Доха Бесансенот, ассистент Генерального секретаря НАТО по публичной дипломатии;

Дэвид Петреус, бывший командующий Центральным командованием США (2008-2010) и директор ЦРУ (2011-2012);

Курт Волкер, специальный представитель США на переговорах с Украиной (2017–2019);

Александра Матвийчук, лауреат Нобелевской премии мира 2022 года, председатель правления Центра гражданских свобод;

Наталья Яресько, председатель Наблюдательного совета Аспен Институт Киев;

Антон Дробович, глава Института национальной памяти;

Виталий Портников, журналист.

Мероприятие проводится в партнерстве с Представительством НАТО в Украине при поддержке Национального Демократического Института и Представительства Фонда Фридриха Эберта в Украине. Институционным партнером выступает Атлантический совет.

Аккредитация представителей СМИ проходит до 18:00 29 октября. Участие в Форуме возможно только при предварительном подтверждении аккредитации. Подать заявку можно по ссылке.