"Gen W. Українське покоління війни". У Києві відбудеться 10-й Безпековий Форум для молоді

У Києві 31 жовтня та 1 листопада пройде ювілейний Безпековий Форум для молоді, організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну". Це перший молодіжний КБФ з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє пресслужба Фонду, Форум об'єднає понад 100 молодих лідерів з різних регіонів України для обговорення викликів воєнного часу та ролі молоді у наближенні перемоги України.

Серед почесних спікерів Форуму:

Марі-Доха Бесансенот, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії;

Девід Петреус, колишній командувач Центрального командування США (2008-2010) та директор ЦРУ (2011-2012);

Курт Волкер, спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-2019);

Олександра Матвійчук, лауреатка Нобелівської премії миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод;

Наталія Яресько, голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ;

Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті;

Віталій Портников, журналіст.

Захід проводиться у партнерстві із Представництвом НАТО в Україні за підтримки Національного Демократичного Інституту та Представництва Фонду Фрідриха Еберта в Україні. Інституційним партнером виступає Атлантична Рада.

Акредитація представників ЗМІ триває до 18:00 29 жовтня. Участь у Форумі можлива лише за умови попереднього підтвердження акредитації. Подати заявку можна за посиланням.