Опыты над животными, ампулы и пробирки с кровью: как выглядит жуткая заброшенная лаборатория в Киеве (фото)

Кажется, что отсюда бежали в спешке и

Заброшенная лаборатория в Киеве – это жуткое место не для слабонервных. Здесь по сей день можно обнаружить колбы со следами реагентов, шприцы, ампулы, документы, медицинское оборудование и даже скелеты инфицированных животных, которых просто бросили умирать в запертых клетках.

Существует мнение, что здесь проводили нелегальные эксперименты над людьми, пытаясь найти вакцину против рака и СПИДа. Однако в один момент лабораторию внезапно покинули все сотрудники.

"Телеграф" рассказывает подробности об этом жутком месте и приоткрывает завесу тайны над этой таинственной лабораторией из прошлого.

Что известно о лаботатории

Биохимическая заброшенная лаборатория, которая являлась филиалом института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского находится в Протасовом Яру и имеет дурную славу даже среди подготовленных сталкеров.

Не существует открытой информации, почему клинику забросили. Она успешно работала до 1988 года, однако затем резко прекратила свое существование.

По официальным данным, лечебное учреждение покинули после случившегося пожара. Хотя подтверждений этому нет.

По одной из версий, во времена СССР здесь проводили засекреченные нелегальные эксперименты над людьми, пытаясь найти вакцину против болезней типа рака и СПИДа.

Однако в один момент что-то пошло не по плану и лабораторию пришлось спешно покинуть…

По другим догадкам, здесь проводили опыты над животными и пытались найти средство от неизлечимых заболеваний.

Чтобы проверить работоспособность лекарств, работники лаборатории заражали животных штаммами вирусов и спустя некоторое время вводили им очередной тип вакцины, надеясь что он поможет им выжить.

Стоит отметить, что в кабинетах действительно царит странная атмосфера и реально складывается впечатление, что из лаборатории в один миг сбежали все ученые.

Интересно, что здесь бросили не только медицинское оборудование и реагенты, но и отчеты об исследованиях и даже инфицированных зверей в запертых клетках, где они и умерли.

На поржавевших клетках находили жуткие бирки с информацией о виде животного и времени заражения его вирусной или инфекционной болезнью.

По словам сталкеров, ранее здесь был даже обнаружен человеческий череп, а брошенной в спешке документации указывалось, что сотрудники лаборатории занималась изучением смертельных инфекционных заболеваний.

В подвале до сих пор находится металлическая, герметично закрытая дверь, а соседняя деревянная дверь была заколочена и на ней повесили амбарные замки.

Почему лабораторию забросили

По одной из версий, в 90-х годах эту тайную лабораторию забросили из-за утечки опасного вируса. Сотрудникам пришлось буквально бежать из своих кабинетов и бросать все — личные вещи, оборудование, препараты, инструменты, отчеты о результатах исследований и многое другое.

По другой же версии, в связи с распадом СССР финансирование лаборатории прекратилось и ее просто закрыли.

По официальным данным, лечебное учреждение покинули после случившегося пожара. Хотя подтверждений этому нет. Однако стоит отметить, что лаборатория действительно несколько раз горела.

Любители тайных заговоров уверены в том, что таким образом руководство хотело избавиться от улик — все должно было сгореть.

Где находится заброшенная лаборатория

Место: город Киев, Протасов Яр, 23-а.

По состоянию на 2018 год здание бывшей лаборатории полностью отремонтировано и там теперь находится лечебное учреждение.

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