Внезапные смерти, пожары и мистика: по какому адресу в Киеве находится самый "нефартовый" дом

Сюда не советуют заходить даже днем

В черте Киева есть множество необычных и таинственных зданий, которые окутаны жуткими слухами и леденящими кровь городскими легендами. Одной из таких локаций считается дом на старой Татарке.

В этой исторической местности "притаилось" здание, которое на протяжении десятилетий притягивает к себе беды, а местные жители называют его самым "нефартовым" в целой столице. В разное время здесь происходили таинственные смерти, внезапно возникали пожары и даже пропадали люди.

"Телеграф" рассказывает о малоизвестном доме с дурной славой. Старожилы советуют обходить его стороной даже в светлое время суток.

История "проклятого" дома

Есть в Киеве историческая местность — Татарка, которая расположена между Лукьяновкой и Подолом на одном из семи киевских холмов. Старую Татарку в 1970-е годы начали сносить и застраивать, но следы былой атмосферы не стерлись окончательно — здесь еще можно обнаружить покосившиеся деревянные заборы, старые частные дома и голубятни во дворах.

Свое название местность получила в 19 веке благодаря первым поселенцам – небогатым татарским семьям прибывшим из Нижнего Новгорода в Киев в поисках лучшей жизни.

Однако прославилась старая Татарка одним из домов, который местные жители называли "нефартовым" и боялись к нему приближаться.

Здание известно многочисленными трагедиями и мистическими событиями, которые происходили здесь на протяжении десятилетий. "Проклятый" дом расположен на старой Татарке по улице Половецкой, 14/16.

По словам старожилов, именно в этом доме в разное время произошло множество несчастных случаев — здесь при загадочных обстоятельствах умирали люди и внезапно вспыхивали пожары.

Местные жители утверждали, что возле здания ощущается чувство тревоги и у некоторых начинаются панические атаки. Возле дома неоднократно видели темные силуэты и странные тени, а также слышали стоны и крики.

Также по преданию, ранее на этом месте были захоронения и совершались преступления, которые могли создать негативную энергетику, которая влияет на психику людей, которые здесь проживают.

Из-за многочисленных трагедий и странных событий дом приобрел "дурную славу" и стал частью киевского городского фольклора, а местность вокруг него считают "несчастливым" и "пропащим" местом.

Где находится самый "нефартовый" дом в Киеве

Адрес: старая Татарка, улица Половецкой, 14/16.

Напомним, одной из самых больших и известных заброшек столицы считается Дом культуры на Виноградаре. Это место должно было стать ярким "общественным ядром" района, но превратилось в недострой. Данная территория окутана городскими легендами и имеет дурную славу среди местного населения.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, где в Киеве находится атмосферная заброшенная гостиница из позапрошлого века и как выглядит этот отель-призрак. К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников и притягивать внимание ценителей колоритных строений из прошлого.