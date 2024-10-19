Отель-призрак: где в Киеве находится атмосферная заброшенная гостиница из позапрошлого века (фото)

В рекламном проспекте говорилось: "Тот, кто не полюбовался панорамой города с террасы гостиницы "Прага" – не видел Киева"

В самом центре Киева находится заброшенная гостиница с уникальной атмосферой, которая словно впитала в себя столетнюю историю города с его уникальной архитектурой и ни с чем не сравнимым вайбом.

Гостиница "Прага" была известна среди киевлян, как минимум, по двум причинам. Во-первых — здесь находился люксовый ресторан с открытой террасой на крыше, а во-вторых — в стенах этого здания известный писатель-сатирик Ярослав Гашек написал продолжение похождений бравого солдата Швейка.

Редакция "Телеграфа" решил рассказать читателям о шикарной гостинице "Прага", которая была построена в позапрошлом веке и сохранилась до наших дней. К сожалению, здание ее давно опустело и не принимает постояльцев, однако это место продолжает будоражить воображение современников и притягивать внимание ценителей колоритных строений-"призраков" из прошлого.

История гостиницы "Прага"

Гостиница "Прага" — это величественное семиэтажное кирпичнное здание, которое расположено между Золотыми Воротами и Софийским собором по улице Владимирской. Строение выделяется декорированным в стиле модерн фасадом и формировалось оно поэтапно не один год.

Первоначально здание "Праги", построенное в 1880 году по проекту архитектора Шиле, имело всего три этажа и было доходным домом.

Строительство заказал и профинансировал киевский военнослужащий Ильинский, который скоропостижно скончался. Гостиницей стала владеть его жена. Впоследствии доходный дом стали называть не иначе как "Номера Ильинского".

Ее постояльцем в 1885 и 1893-96 годах был Виктор Васнецов.

А с 1901-го владельцем дома стал чешский общественный деятель и филолог Вячеслав (Вацлав) Вондрак. В 1904 году по его инициативе достраивается четвертый этаж и гостиницу переименовывают в "Прагу".

В 1913 году здание перестраивается в шестиэтажное и на верхнем этаже появляется шикарный ресторан с просторной летней террасой с которой открывался просто невероятный вид на Киев.

О ней восторженно писали тогдашние газеты, а состоятельные гости не упускали возможности увидеть город с высоты птичьего полета.

С течением времени террасу превратили в глухой седьмой этаж.

В 1916-1918 годах в гостинице жил и работал известный чешский писатель Ярослав Гашек, который в 1917 году в Киеве написал и издал на чешском языке повесть "Бравый солдат Швейк в плену".

В июне 1917 года в гостинице также проживал с женой и дочерью политический и государственный деятель Симон Петлюра.

В советские времена отель имел названия "Красный Киев", "Киев" и "Театральный". Со временем гостиницу закрыли, а здание выставили на продажу, но его никто не спешит покупать, так как в реконструкцию необходимо вложить огромные средства.

На данный момент величественная гостиница с уникальной атмосферой просто постепенно разрушается.

Как выглядит "Прага" сейчас

На сегодняшний день, попасть в здание бывшей гостиницы невозможно — доступа к зданию для посетителей нет. Однако искатели острых ощущений время от времени пробираются на территорию "Праги" и делают там атмосферные снимки.

К примеру, серией фотографий из покинутой гостиницы поделились в сообществе "Жажда": в Киеве интересно" в социальной сети Facebook.

Где находится заброшенная гостиница

Адрес "Праги": улица Владимирская, 36.

Важно: мы никого не призываем незаконно проникать на заброшенные территории каких-либо зданий. Большинство из них находится в аварийном состоянии, что может нести угрозу вашей жизни. Будьте благоразумны и берегите себя!

По материалам из сети Фейсбук.

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