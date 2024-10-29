Кличко назвал дату, когда в Киеве полноценно начнется отопительный сезон

Ждать осталось недолго

Отопительный сезон в Киеве для жилых домов начнется 30 октября. Такое решение было принято с учетом близкого похолодания.

"Учитывая погодные условия и прогнозы синоптиков о значительном понижении температуры, среднесуточное которой в течение трех дней будет ниже +8 градусов, жилые дома начнем подключать к теплу со среды, 30 октября", — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что централизованная система теплоснабжения Киева является одной из самых больших в Европе. Поэтому для ее полноценного развертывания по технологии необходимо около 7 дней.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, когда в Украине включат отопление и что будет с тарифами. Решение о запуске отопления в домах украинцев зависит от нескольких факторов, включая тип жилья, теплоизоляцию и индивидуальные предпочтения. В первую очередь учитывается температура наружного воздуха.

Также мы писали, что глава союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко подверг критике готовность Украины к отопительному сезону. По его мнению, этой зимой, в разных городах Украины, целые микрорайоны могут остаться без отопления. Такая ситуация сложилась, в частности, из-за огромных долгов населения за газ.