Кличко назвав дату, коли в Києві повноцінно почнеться опалювальний сезон

Чекати лишилося недовго

Опалювальний сезон у Києві для житлових будинків почнеться 30 жовтня. Таке рішення ухвалено з урахуванням близького похолодання.

"Зважаючи на погодні умови та прогнози синоптиків про значне пониження температури, середньодобова якої протягом трьох днів буде нижчою +8 градусів, житлові будинки розпочнемо підключати до тепла із середи, 30 жовтня", — повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він нагадав, що централізована система теплопостачання Києва є однією з найбільших у Європі. Тому для її повноцінного розгортання за технологією, необхідно близько 7 днів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, коли в Україні включать опалення та що буде з тарифами. Рішення про запуск опалення в будинках українців залежить від кількох факторів, включаючи тип житла, теплоізоляцію та індивідуальні уподобання. Насамперед враховується температура зовнішнього повітря.

Також ми писали, що голова спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко розкритикував готовність України до опалювального сезону. На його думку, цієї зими, у різних містах України, цілі мікрорайони можуть залишитися без опалення. Така ситуація склалася, зокрема, через величезні борги населення за газ.