У Києві потужно горить квартира - вогонь видно здалеку (відео)

На місці працювало одразу кілька пожежних екіпажів

У середу, 30 жовтня, у Голосіївському районі Києва в одній із квартир спалахнула масштабна пожежа. На місце події оперативно прибули усі екстрені служби столиці.

Наразі інформації про постраждалих немає. Про це повідомляють столичні Телеграм-канали.

Пожежа сталася у багатоповерховому будинку на Голосіївському проспекті. Тут вогонь спалахнув в одній із квартир на третьому поверсі та дуже швидко поширився по всій кімнаті. У вечірніх сутінках пожежу було видно здалеку.

На місці працювало одразу кілька пожежних екіпажів.

Інформації про постраждалих на час публікації новини немає. Причини та обставини події належить встановити компетентним органам.

За цим фактом буде проведено розслідування.

Нагадаємо, що нещодавно у столиці також горіла багатоповерхівка, проте тоді причиною займання стало падіння уламків "шахеда". У Дарницькому районі сталася пожежа на балконі квартири на 8 поверсі багатоповерхівки. Люди, на щастя, не постраждали.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в центрі Києва почалася сильна пожежа у багатоповерхівці. В результаті події було евакуйовано 5 людей з верхніх поверхів через сильне задимлення.