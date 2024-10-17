В центре Киева горит многоэтажка: все подробности (фото, видео)

Спасатели уже тушат огонь

В четверг, 17 октября, в центре Киева начался сильный пожар в многоэтажке. Предварительно горит элитный ЖК "AuRoom" на Жилянской.

Как отмечают местные каналы, спасатели уже ликвидируют возгорание. Информации о пострадавших пока нет.

На кадрах фото и видео видно, что из окон квартиры валит сильный черный дым, иногда даже падают какие-то элементы фасада. Причина возгорания пока не известна. Частично перекрыта дорога возле многоэтажки для работы Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС).

"Горит элитный ЖК "AuRoom" в Киеве на улице Паньковской, 20/82 (с фасадом на Жилянскую)… Застройщик GEOS, за которым стоят экс-депутат Киевсовета Николай Негрич, его тесть Миша Голица и действующий заместитель мэра Слава Непоп", — пишут паблики.

Напомним, что недавно в столице также горела многоэтажка, однако тогда причиной воспламенения было падение обломков. В Дарницком районе произошло возгорание на балконе квартиры на 8 этаже многоэтажки. Люди не пострадали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киевской области в ночь на 17 октября вспыхнул пожар в результате падения обломков дрона. Огонь охватил одну из сельскохозяйственных построек. Спасатели ликвидировали возгорание за 1,5 часа.