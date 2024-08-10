В киевской высотке сильный пожар: спасатели пытаются добраться к квартире (фото, видео)
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На месте пожара работают все экстренные службы
В Киеве пожар на одном из верхних этажей многоэтажки. Из окон валит густой черный дым, который виден издалека.
Видео пожара публикуют в сети. Подробности произошедшего устанавливаются.
Пожар произошел на улице Шумского на Березняках. Причина задымления неизвестна, как и нет никаких данных про пострадавших и разрушения. Как сообщают в местных Telegram-каналах, пожарные уже выехали на место. Местным жителям советуют закрыть окна из-за сильного запаха гари. На месте пожара в 14:33 уже работали представители ГСЧС, также приехала скорая.
Судя по фото, пожар случился в 25-этажном доме в районе 20 этажа. При этом пожарная лестница достала только до 13 этажа. Пожарные попытались потушить возгорание водой с этой высоты, но неизвестно, получилось ли у них.
Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Кривом Роге подросток подручными средствами спасался от пожара. Он просто хотел зарядить телефон.