В Киевской области произошел масштабный пожар: погибли люди (фото)

Обстоятельства ЧП устанавливаются

В ночь на вторник, 30 июля, на территории села Софиевская Борщаговка произошел пожар. Огонь охватил частный дом в котором находились люди.

На место происшествия оперативно прибыли пожарные, правоохранители и медики скорой помощи. К сожалению, в результате пожара погибло два человека. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Киевской области.

Масштабный пожар возник в Софиевской Борщаговке на улице Пушкина. На место прибыли спасатели, которые оперативно установили, что огонь охватил частный дом.

Во время ликвидации возгорания в помещении были обнаружены тела двух граждан, пол и личности которых устанавливаются.

Масштабный пожар

Общая площадь возгорания составила более 100 метров квадратных. В ликвидации пожара принимало участие 11 человек личного состава и 3 единицы спецтехники.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливается. По данному факту проводится всестороннее расследование.

Пожар возник на территории Софиевской Борщаговки

Напомним, что в начале июля в Киеве произошел пожар в ЖК "Республика" в Голосеевском районе. По информации пожарных, загорелся утеплитель и огонь распространился на веранду многоэтажки.

Однако в сети утверждали сначала, что взорвался генератор на одной из открытых террас квартир, а позже добавили, что не генаратор, а аккумулятор зарядной станции. На кадрах с места было видно масштабное задымление и огонь.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве неизвестные сожгли эвакуационный бус Третьей штурмовой бригады. Автомобиль стоял на парковке и ожидал ремонта.