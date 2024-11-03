Киевляне рассказали, сколько платят за коммуналку, и удивили даже журналистов (видео)

Люди называли очень разные суммы

В Киеве начался отопительный сезон и уже более 16% жилого фонда, а это 1617 многоэтажек, подключены к системе теплоснабжения. В связи с этим суммы в платежках жителей столицы начали "ползти" вверх и значительно увеличились по сравнению с летним периодом.

Киевляне рассказали журналистам о том, сколько денег из своего бюджета им приходится тратить на оплату услуг ЖКХ. Суммы у всех получаются разные ,а некоторые цифры удивили даже профессиональных журналистов.

В осенне-зимний период жителям Киева приходится платить за коммунальные услуги в районе 5-6 тысяч гривен. При этом некоторые платят только за отопление 5000 гривен, а некоторые умудряются за всю коммуналку отдавать 1200 гривен.

"Ну, мы платим 2500 гривен. Это примерно 20% от нашего семейного бюджета", — рассказала журналистам жительница Киева.

Еще одна женщина заявила о том, что ее семье приходится платить только за отопление 1600 гривен за двухкомнатную квартиру.

Другая же жительница Киева призналась, что они часто включают обогреватели и кондиционер. Поэтому платежки у них получаются достаточно "весомыми", а только за отопление у них выходит около 8000 гривен в месяц.

Одному из прохожих удалось реально удивить журналиста — мужчина заявил, что ему вся коммуналка вместе с отоплением обходится в 1200 гривен.

Сколько стоит газовое отопление

Государственная компания "Нафтогаз Украины" поставляет газ для 12,4 млн. потребителей и удерживает более 98% рынка. В настоящее время цена для населения составляет 7,96 гривны за кубометр. Остальные поставщики предлагают цены от 7,70 до 10 гривен за кубометр.

Также действует мораторий на повышение тарифов на отопление и горячую воду. "Нефтегаз" также продает газ производителям тепла для населения по цене 7,42 гривны за кубометр.

Какой тариф будет у тех, кто имеет электроотопление

С 1 октября по 30 апреля следующего года будет действовать сниженный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей, проживающих в жилых домах, оборудованных в установленном порядке электрическими отопительными котлами, сообщает Yasno.

Для этих потребителей будет тариф 2,64 грн/кВт*ч (с НДС), но при условии, что потребление электроэнергии не будет превышать 2000 кВт*ч в месяц (включая весь объем потребления). В случае, если будет использовано более 2000 кВт*ч в месяц, автоматически заработает тариф 4,32 грн/кВт*ч (с НДС) за весь месячный объем потребления.

Раньше месячній лимит потребителей, дома которых оборудованы электрическими установками и двухзонными счетчиками (установленный государственным регулятором (НКРЭКУ)), составлял 3000 кВт*ч в месяц – этого объема хватало для отопления электричеством дома площадью до 100 квадратных метров.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что уже после завершения текущего отопительного сезона в Украине могут повысить стоимость коммунальных услуг. Это предусмотрено в меморандуме с МВФ.