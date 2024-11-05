В Киеве прогремели взрывы: что известно

Работало ПВО

Около 6:30 во вторник, 5 ноября, в Киеве прогремели взрывы. Это произошло во время воздушной тревоги. Около 7:15 дали отбой воздушной тревоги.

Воздушные Силы Украины предупреждали об угрозе атаки Киева российскими беспилотниками. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил о работе ПВО.

"Силы ПВО работают на Оболони. Находитесь в укрытиях!", — написал он в 6:32.

Люди спят прямо на перронах киевского метро, спасаясь от российских дронов

Напомним, россияне ежесуточно атакуют Киев беспилотниками. Так, в ночь на 4 ноября они снова пытались ударить по столице. Силами противовоздушной обороны угрозы были уничтожены, но произошло падение обломков и возгорание на открытой местности.

Как сообщал "Телеграф", вечером 3 ноября россияне в очередной раз нанесли удар управляемыми авиабомбами по Харькову. Российские самолеты традиционно целили по гражданской инфраструктуре, пытаясь ранить и убить больше гражданского населения. Произошло попадание в супермаркет в Шевченковском районе, расположенном возле многоэтажных домов. Были повреждены линии электропередачи и наземного электротранспорта. Пострадали не менее 11 человек.