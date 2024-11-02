Российские "шахеды" стали еще опаснее: что изменилось, рассказал эксперт

В плотно заселенном населенном пункте — это опасное оружие

Россияне используют термобарические боеприпасы в "шахедах" для атаки на мирные украинские города и поселки. Такие боеприпасы рассчитаны на уничтожение помещений.

Об этом в эфире Киев 24 рассказал заместитель директора украинской компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский. По его словам, в плотно заселенном городе – это очень опасное оружие.

"Есть уже подтверждение информации об использовании россиянами термобарических боеприпасов. Это боеприпас, рассчитанный на работу по уничтожению помещений, укреплений. В плотно заселенном населенном пункте — это опасное оружие", — сказал Храпчинский.

Он пояснил, что в таком боеприпасе установлены специальные аэрозоли, которые распыляются, а затем взрываются. Это создает мощную взрывную волну, которая разрушает все на своем пути.

"В отношении противодействия есть потребность в усилении средств РЭБ и большей технологичности, чтобы создавать имитацию других спутниковых данных", — сказал Храпчинский.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, почему российские дроны внезапно исчезают с радаров. Несмотря на то, что большинство враждебных целей уничтожается силами обороны, в последнее время в официальной статистике поражения нежелательных объектов из РФ пользователи заметили серьезные изменения.