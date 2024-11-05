Немецкий Rheinmetall обещал построить в Украине четыре оборонных завода

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall почти достроил второй военный завод из четырех, которые запланировано открыть в Украине. Это при том, что о начале работы первого завода компании стало известно буквально в конце октября.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем 4 ноября.

"Немецкая оружейная компания Rheinmetall только что открыла первый завод в Украине, а второй завод скоро будет построен. А с 2022 года Rheinmetall значительно увеличила производство боеприпасов", – сказал он, отвечая на вопрос по усилению помощи Украине и развитию оборонной промышленности европейских стран.

Для справки: Rheinmetall AG – это немецкий машиностроительный и оружейный концерн со штаб-квартирой в Дюссельдорфе, созданный в 1889 году. Один из крупнейших производителей военной техники и оружия в Германии и Европе, в который входит 35 крупнейших оборонных компаний мира. Весной 2023 компания открыла представительство в Украине.

Новости об открытии первого завода концерна разбудили алкоголическое российское зло. Известный российский алкоголик и заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выдал очередную порцию истерических угроз в адрес Украины. В этот раз Медведева "разорвало" после новости о первом заводе немецкого концерна Rheinmetall в Украине.

В Rheinmetall отреагировали на истерики со стороны российских чиновников, которые угрожали уничтожить заводы концерна в Украине. Представители компании заявили, что они были готовы к таким угрозам, и они раздаются не впервые, а заводы в Украине очень хорошо защищены.