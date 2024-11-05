У Києві пролунали вибухи: що відомо

Працювала ППО

Близько 6:30 у вівторок, 5 листопада у Києві пролунали вибухи. Це сталося під час повітряної тривоги. О 7:15 дали відбій повітряної тривоги.

Повітряні Сили України попереджали про загрозу атаки Києва російськими безпілотниками. Мер столиці Віталій Кличко повідомив про роботу ППО.

"Сили ППО працюють на Оболоні. Перебувайте в укриттях!", — написав він о 6:32.

Люди сплять просто на перонах київського метро, ховаючись від російських дронів

Нагадаємо, росіяни щодоби атакують Київ безпілотниками. Так, в ніч на 4 листопада вони знову намагалися вдарити по столиці. Силами протиповітряної оборони загрози були знищені, але сталося падіння уламків та займання на відкритій місцевості.

Як повідомляв "Телеграф", ввечері 3 листопада росіяни вчергове завдали удару керованими авіабомбами по Харкову. Російські літаки традиційно цілили по цивільній інфраструктурі, намагаючись поранити та вбити якнайбільше цивільного населення. Сталося влучання у супермаркет у Шевченківському районі, що розташований біля багатоповерхових будинків. Було пошкоджено лінії електропередач та наземного електротранспорту. Постраждало щонайменше 11 людей.