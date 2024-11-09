Место, о котором вы точно не знаете: где в Киеве можно увидеть лабораторию алхимика (фото)

Эта локация выглядит довольно таинственно

В Киеве есть необычное атмосферное место о котором многие даже не догадываются. Речь идет о первой частной аптеке в столице, которую в 1728 году открыл на Подоле немец Иоганн Гейтер.

Впоследствии в здании организовали необычный музей, экспозиция которого насчитывает более 50 000 экспонатов. Здесь представлена уникальная аптечная мебель и посуда, а также интересные тематические инсталляции — келья монаха-травника и лаборатория алхимика.

Редакция "Телеграфа" решила рассказать своим читателям об этом удивительном месте, которое подарит вам не только массу ярких ямоций, но и поможет узнать много нового.

История первой частной аптеки в Киеве

Вплоть до XVII века аптечного дела в Киеве не существовало: город жил без лекарств, страдая от антисанитарии и заболеваний, а на базарах процветала торговля "зельем", что нередко приводило к плачевным последствиям.

В 1715 году в городе была создана казенная аптека, однако она обслуживала только военных и была не доступной для рядовых киевлян. И в 1728 году немец Иоганн Гейтер открыл на Подоле, между Фроловским и Петропавловским монастырями, первую партикулярную (частную) аптеку.

Она вплоть до 1770-х годов оставалась единственной частной аптекой в Киеве. После смерти Гейтера право содержать аптеку перешло к его вдове — Анне Гейтер, которая, в свою очередь, передала это право дворянину из Восточной Пруссии Георгу-Фридриху Бунге, обучавшемуся аптечному делу в Тильзите.

В дальнейшем еще не раз менялись и владельцы, и непосредственное назначение здания, которое в разные периоды трансформировалось из аптечно-жилого в жилое, торговое, конторское и даже строительное.

И только лишь в 1970-х годах из первой в Киеве частной аптеки было решено создать аптеку-музей. В 1983 году в этом помещении началась реставрация, а открытие самого музея состоялось в 1986 году.

Малоизвестные факты

Интересно, что в те времена заниматься фармацевтическим делом могли исключительно мужчины. Во-первых, это было связано с популярным в то время убеждением, что женщина не сможет в точных пропорциях смешать лекарства.

А во-вторых, работа в аптеке требовала значительных физических усилий для измельчения лекарственных компонентов, а также для изготовления таблеток, которые производились под специальным прессом.

Интересная фишка музея — это винный погреб, где изготавливали вино и лечебные настойки, которые в то время можно было приобрести в аптеке.

Его особенностью является постоянная температура, которая держится независимо от времени года. Кроме вина там настаивались мази и микстуры.

В то время изготовление лекарств было дорогим удовольствием и таблетки себе могли позволить только состоятельные люди. Для подчеркивания своего статуса некоторые дамы заказывали для таблеток изысканные коробочки с драгоценными камнями, которые прикрепляли к своим платьям.

Стоимость одной эксклюзивной таблетки достигала 10 рублей и за эти деньги в то время можно было купить карету!

Также известно, что в 80-е годы под подвальными помещениями музея, археологами были найдены подземные пещеры и немало интересных и таинственных артефактов, связанных с историей Подола.

Однако эти находки якобы были скрыты от общественности и никто не знает, что действительно там смогли обнраужить археологи.

Что здесь можно посмотреть

Коллекция музея насчитывает более 50 000 экспонатов – это и аптечная мебель XVIII – XIX веков, и образцы аптечной посуды разных эпох, фрагменты рукописей времен Киевской Руси, старинные учебники по медицине и терапии, рецептурные журналы, личные архивные материалы киевских аптекарей и многое другое.

Есть здесь и баночки с духами и чернилами, зубной порошок, различные лекарственные препараты как для богатого, так и для бедного покупателя, заспиртованные в банках змеи, улитки, скорпионы и крабы, из которых когда-то якобы делали лекарственные препараты.

В подземелье размещена экспозиция, рассказывающая об истории становления медицины и фармацевтики: зал-пещера, келья монаха-травника, изба знахарки, винный погреб, лаборатория алхимика.

Сегодня здесь можно почувствовать атмосферу старинной аптеки, услышать интересные истории о лекарствах и аптекарях прошлых лет, а также осмотреть экспонаты, коллекция которых постоянно пополняется.

Гда найти аптеку-музей на Подоле

Адрес: ул. Притисско-Никольская, 7.

График работы: понедельник — воскресенье с 09:0 до 18:00.

Телефон: +380 44 425 2437.

По материалам изданий "Вечерний Киев" и "Киев — мой любимый город".

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