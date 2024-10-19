Как выглядел самый популярный магазин Киева 50 лет назад (фото)

Здесь всегда было многолюдно

Столичный Центральный гастроном многие годы считался культовым местом для жителей и гостей Киева, ведь имено здесь регулярно "выбрасывали" на полки дефицитный товар. Само здание было возведено в 1874 году и оно прошло через многие испытания.

К сожалению, величественный Центральный гастроном сгорел дотла уже в 2000-х и о его восстановлении речь не идет. Редакция "Телеграфа" решила рассказать читателям историю этого культового места, воспоминания о котором остались теперь лишь на фотографиях.

История появления Центрального гастронома в Киеве

Трехэтажное здание на углу улиц Богдана Хмельницкого и Крещатик возвел в 1874 году французский купец Жан Кане. На первом этаже располагались торговые павильоны, а на втором и третьем — номера гостиницы "Кане".

В здании также базировалось представительство американской фирмы "Зингер" – всемирно известного производителя швейных машинок.

В отеле "Кане" останавливались известные личности, такие как художник Михаил Врубель, будущий гетман Павел Скоропадский и украинский актер и режиссер Панас Саксаганский.

Во время Второй мировой войны здание чудом уцелело, в то время как Крещатик превратился в руины. В советские времена трехэтажное здание начали использовать как жилое, а первый этаж отвели под Центральный гастроном.

Вывеска "Центральный гастроном" много лет украшала уникальное здание по адресу Крещатик, 40/1. А сверху над ним был установлен слоган: "СЛАВА ГЕРОЇЧНОМУ РОБІТНИЧОМУ КЛАСУ".

Начиная с 70-х годов киевлянам Центральный гастроном запомнился длинными очередями. Это был практически единственный магазин, который работал до 23.00 и здесь часто "выбрасывали" дефицит.

Некоторые выстраивались возле здания еще с вечера и каждый потенциальный покупатель надеялся на то, что именно он попадет на "выброс" дефицитного товара: колбасы и сосисок, молочных продуктов, кока-колы, верхней одежды, порошка и соды.

В 1994 году его признали памятником архитектуры. Дом Центрального гастронома получил охранный номер 350.

Летом 2017 года на крыше бывшего Центрального гастронома вспыхнул крупный пожар, в результате которого сгорели перекрытия между вторым и третьим этажами и крыша здания.

На данный момент здание восстанавливать не собираются, а само же сооружение долгое время закрыто баннерной тканью.

Напомним, первые "супермаркеты" в Киеве назывались "Универсам" и начали появляться в столице в далекие 1970-е годы. Их здания выглядели необычно, а сама концепция была позаимствована у западных магазинов.

В "Универсамах" были все атрибуты современного супермаркета: и пластиковые корзины, и персонал в брендированной одежде, и длинные ряды стеллажей заставленных всевозможными товарами.

Покупатели могли расплачиваться на кассе за все покупки сразу. Причем использовать стали настоящие кассовые аппараты вместо бухгалтерских счет. Также "фишкой" первых супермаркетов стал "диковинный" ленточный транспортер, который на выходе собирал пустые корзины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как выглядел первый McDonalds в Киеве. Первый ресторан сети быстрого питания McDonald's в столице открылся 24 мая 1997 года. Заведение располагалось возле станции метро "Лукьяновская" в Шевченковском районе. Именно этот ресторан быстрого питания стал не только первым в Киеве, но и первым во всей Украине.