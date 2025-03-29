Свободный график и высокая оплата: в Одесской области появилась привлекательная вакансия для пенсионеров

Главное преимущество этой вакансии – отсутствие жесткого графика

В поселке Авангард Одесской области предлагают работу садовода с оплатой до 18 тысяч гривен. График свободный – работаете в своем темпе.

Работодатель готов взять пенсионеров, имеющих опыт ухода за огородом. Соответствующая вакансия размещена на одной из популярных платформ поиска работы.

Сельскохозяйственное предприятие ищет работников по уходу за виноградником и малиной. Заработная плата колеблется от 16 до 18 тысяч гривен в зависимости от проделанной работы. Оплата производится сразу после завершения каждого задания.

В обязанности садовода входит подрезка малины, прополка грядок, уход за виноградником, подвязка лоз и другие работы. Также нужно скашивать траву, убирать сорняки, собирать урожай и готовить почвосмеси.

Главное преимущество этой вакансии – отсутствие жесткого графика. Работник сам определяет, когда и сколько времени посвятить работе.

Работодатель ориентируется на местных жителей из районов Авангард, Ленселище или ближайших окрестностей Одессы. Жилье не предоставляется, поэтому важно иметь возможность добраться до места работы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что в Киеве появилась идеальная вакансия для пенсионеров. Обещают премии, проценты и бесплатное жилье.