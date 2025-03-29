Количество жертв землетрясения в Мьянме резко возросло. Разрушены дома, монастырь и дороги (видео)

Мьянма – одна из беднейших стран мира

Землетрясение в Мьянме, которое произошло 28 марта, по обновленным данным унесло жизни 1002 человек. Также много травмированных.

По данным Тhe Нindu, число жертв землетрясения в Мьянме возросло до 1002 человек. Такие цифры утром 29 марта дала правящая хунта. Еще 2376 человек получили ранения.

Как пишет Le Monde, землетрясение магнитудой 7,7 произошло в полдень с эпицентром вблизи Мандалая, второго по величине города Мьянмы. После этого последовали повторные толчки, один из них магнитудой 6,4 балла. В Мандалае землетрясение разрушило несколько зданий, в том числе один из самых больших монастырей города.

Мьянма расположена в зоне активных землетрясений. Однако большинство толчков, в отличие от землетрясения 28 марта, происходят в малонаселенных районах.

Из-за разрушения дорог, мостов и повреждения дамбы есть трудности с тем, чтобы добраться до некоторых пострадавших районов. По оценкам директора Международного комитета спасения Мьянмы Мохаммеда Рияса, могут пройти недели, прежде чем станет ясен полный масштаб разрушений, вызванных этим землетрясением.

Кроме Мьянмы землетрясение задело Таиланд. Власти страны сообщили о гибели 6 человек, 22 получили ранения. 101 человек считается пропавшим без вести.

Как сообщал "Телеграф", 6 марта землетрясение зафиксировали в Украине. Подземные толчки магнитудой 2,6 по шкале Рихтера произошли в Тернопольской области.