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Коллапс в Киеве злит горожан: они требуют отменить остановку транспорта во время тревоги

Автор
Анастасия Мокрик
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Автор
Киевляне просят отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги Новость обновлена 27 ноября 2024, 09:19
Киевляне просят отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги. Фото Коллаж "Телеграфа"

Горожане написали множество петиций, чтобы власти обратили внимание на проблему

Жители Киева просят правительство отменить остановку общественного транспорта во время воздушной тревоги, поскольку это приводит к настоящим коллапсам в городе. Действующее распоряжение вынуждает людей переплачивать за такси или же терять много времени, ожидая окончания угрозы.

Об этом рассказал соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко в эфире "Киевского времени". По его словам, в такой ситуации люди также пользуются маршрутками от частных перевозчиков, а это в свою очередь создает новые проблемы: неучтенные наличные деньги и уклонение от уплаты налогов.

"Если бы не маршрутки, ситуация была бы еще хуже. С одной стороны хорошо, что они ездят, но с другой стороны, проблема в том, что это неучтенные наличные деньги, которые неизвестно в каких количествах и как распределяются. И, конечно, там идет минимизация уплаты налогов. И с другой стороны — от этого страдает коммунальный транспорт", — объяснил он.

Гречко добавил, что горожанами уже было создано порядка десяти петиций с просьбой отменить решение об остановке транспорта во время тревоги.

Эксперт по транспортному планированию Дмитрий Беспалов считает, что остановкой транспорта во время тревог правительство пытается уйти от ответственности в случае "прилетов".

В Харькове или Днепре, например, общественный транспорт работает бесперебойно, даже под обстрелами.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ситуация в Киеве с транспортным коллапсом серьезная, поскольку люди не могут добраться утром до работы или учебы, а вечером часами не могут уехать домой, если звучит тревога. Кроме того, из-за постоянных проблем с транспортом и отсутствием возможности вовремя уехать и планировать свое время, люди буквально находятся в напряжении и нередко из-за этого случаются ссоры в местах ожидания транспорта.

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#Украина #Киев #Транспорт #Коллапс #Воздушная тревога