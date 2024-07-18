Киевляне просят уволить заместителя Кличко, который отвечает за транспорт города: что о нем известно

Обвиняют чиновника в некомпетентности

Киевляне просят уволить Константина Усова с должности заместителя главы Киевской городской государственной администрации по транспорту. Горожане взволнованы компетентностью Усова, утверждая, что его деятельность негативно влияет на транспортную систему города.

Ответная петиция появилась на сайте Киеврады. За два дня она собрала всего 220 подписей из 6000 нужных.

Автор обвиняет Усова в том, что он ответственен за транспортные коллапсы, ненадлежащее состояние общественного транспорта и отсутствие инклюзивной инфраструктуры.

"Мы очень любим Киев. И очень не любим, когда некомпетентные чиновники уничтожают его", — говорится в петиции.

Дополнительно отмечается, что во время полномасштабного вторжения России Усов уехал из Украины и не выполнял свои обязанности.

Авторы петиции призывают жителей Киева поддержать инициативу: "Если хотите комфортный общественный транспорт в Киеве, качественные развязки, велодорожки — подпишите и распространите петицию. Киеву нужен профессиональный менеджер и, как показывают результаты, это точно не Константин Усов".

Что известно о Константине Усове

В 2021 году Константин Усов был назначен заместителем председателя КГГА по осуществлению самоуправляющихся полномочий, ответственным за транспорт столицы.

По данным журналиста "Схем" Михаила Ткача, в своей декларации 2013 Усов указал нулевой доход, вероятно, не соответствующий действительности, поскольку он должен был получать официальную зарплату за работу на телеканале ТВi.

Согласно информации движения "Честно", в июле 2022 года, во время разгара полномасштабной войны, Усов поехал в США на обучение в Гарварде. Сам Усов объяснил, что подал документы на обучение еще в 2021 году.

В октябре 2023 года Усов вернулся из США после завершения учебы, хотя, по данным СМИ, оставался там на полгода дольше. Во время учебы он задекларировал получение стипендии в размере 1,92 млн грн.

Константин Усов

Ранее "Телеграф" писал, что заместителя киевского мэра Константина Усова с обысками посетили сотрудники ДБР. В КГГА не подтвердили информацию о сообщении о подозрении чиновнику.