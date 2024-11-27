Колапс у Києві злить городян: вони вимагають скасувати зупинку транспорту під час тривоги

Містяни написали безліч петицій, щоб влада звернула увагу на проблему

Жителі Києва просять уряд скасувати зупинку громадського транспорту під час повітряної тривоги, оскільки це призводить до справжніх колапсів у місті. Чинне розпорядження змушує людей переплачувати за таксі або втрачати багато часу, чекаючи на закінчення загрози.

Про це розповів співзасновник ГО "Пасажири Києва" Олександр Гречко в ефірі "Київського часу". За його словами, у такій ситуації люди також користуються маршрутками від приватних перевізників, а це своєю чергою створює нові проблеми: неврахована готівка та ухилення від сплати податків.

"Якби не маршрутки, ситуація була б ще гірша. З одного боку добре, що вони їздять, але з іншого боку, проблема в тому, що це неврахована готівка, яка невідомо в яких кількостях і як розподіляється. І, звичайно, там йде мінімізація сплати податків. І з іншого боку – від цього страждає комунальний транспорт", – пояснив він.

Гречко додав, що городяни вже створили близько десяти петицій з проханням скасувати рішення про зупинку транспорту під час тривоги.

Експерт з транспортного планування Дмитро Беспалов вважає, що зупинкою транспорту під час тривог уряд намагається уникнути відповідальності у разі "прильотів".

У Харкові чи Дніпрі, наприклад, громадський транспорт працює безперебійно, навіть під обстрілом.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ситуація в Києві з транспортним колапсом серйозна, оскільки люди не можуть дістатися вранці до роботи або навчання, а ввечері не можуть виїхати додому, якщо звучить тривога. Крім того, через постійні проблеми з транспортом та відсутність можливості вчасно виїхати та планувати свій час, люди буквально перебувають у напрузі і нерідко через це трапляються сварки у місцях очікування транспорту.