В Киеве прогремели взрывы во время массированного ракетного обстрела: что известно (обновлено)

Людей во время атак просят находиться в безопасных местах

Во время масштабной ракетной атаки на Украину около 7:55 в четверг, 28 ноября в Киеве прогремели взрывы. В столице работали Силы противовоздушной обороны

"Воздушная тревога продолжается! В столице работает ПВО. Находитесь в укрытиях к отбою воздушной тревоги!", — предупредил начальник КМВА Сергей Попко.

Обновление 8:13 В результате ракетного удара российских по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала, уточнил Сергей Попко.

Перед этим в Воздушных силах призывали киевлян немедленно перейти в укрытие. По состоянию на 8:00 в воздушном пространстве Украины находилось около 20 ракет. Значительная часть из них в западном регионе: до десяти групп крылатых ракет летели в сторону Хмельницкой области и дальше на Тернопольщину.

Напомним, утром в четверг россияне устроили массированную ракетную атаку на Украину — совершили пуски со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и запустили крылатые ракеты "Калибр". Одессу атаковали "Калибрами". Местные паблики пишут о прилете, над городом поднялся столб дыма.

В Харькове раздались три взрыва, все — в Киевском районе. Россияне ударили ракетами по предприятию, по предварительным данным обошлось без пострадавших.

Кроме того, в ряде западных областей произошло несколько взрывов. Цели фиксировались в Ровенской, Львовской, Волынской областях.