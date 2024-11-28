На Стрый, Бурштын и Рогатын летели российские ракеты: где они на карте и почему они стали целью

В ряде регионов пропал свет

Утром 28 ноября во время очередной массированной атаки россияне снова атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. В ряде регионов пропал свет, также наблюдаются перебои с водоснабжением.

При этом множество ракет атаковали западную часть Украины — в городах здесь прогремели взрывы. "Телеграф" рассказывает о том, что известно об этих населенных пунктах.

Стрый

Во время массированной атаки Воздушные силы предупреждали о ракетах курсом на этот город Львовской области. Местные власти также подтверждали этот факт и призывали горожан немедленно следовать в укрытие. После этого сообщения было уточнение, что враг атаковал энергетический объект в области.

"По состоянию на сегодняшний день из-за утренних обстрелов и применения почасовых графиков отключения электроэнергии на Львовщине 523 тысячи абонентов остались без электроснабжения", — говорится в сообщении ОВА.

Стрый расположен в 60 километрах от Львова. На сегодняшний день население города составляет около 60 тысяч человек. Стоит отметить, что в городе расположен военный аэродром. Также там есть ТЭЦ и нефтебаза.

При этом россияне уже не раз нацеливали свои ракеты на этот город. Враг даже использовал для атак "гиперзвук".

Бурштын

Во время утренней атаки звуки взрывов слышали и в Ивано-Франковской области. Сообщалось о движении ракет на город Бурштын. Данный населенный пункт также уже не раз подвергался атакам врага.

В городе Бурштын расположена одна из ТЭС Украины — Бурштынская. Она включает в себя 12 энергоблоков (мощностью по 200 МВт каждый) и входит в состав ПАО "ДТЭК Западэнерго". Станция уже подвергалась обстрелу весной 2024 года, а также осенью 2022 года. Работа этой ТЭС важна для региона. Раньше два или три энергоблока постоянно работали на экспорт электроэнергии. Она была одним из самых крупных объектов генерации в Западной электроэнергетической системе Украины.

Рогатын

Также сообщалось о пролете ракет на Рогатын Ивано-Франковской области. Однако никаких сообщений о взрывах оттуда не поступало.

Возможно, целью был не этот город. Отметим, что Рогатын находится рядом со Стрыем и Бурштыном.

Так выглядит карта ракетной атаки по версии одного из мониторинговых каналов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Киев атаковали во время массированного ракетного обстрела.