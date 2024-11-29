Розбиті вікна та вирва на землі. Як виглядає пошкоджена російським дроном дитяча поліклініка в Києві (фоторепортаж)

Роботу медзакладу зупиняти не будуть

Увечері 28 листопада росіяни вчергове атакували Київ ударними безпілотниками. Внаслідок падіння ворожого БПЛА в Дніпровському районі була пошкоджена будівля дитячої поліклініки.

Фотокореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов побував на місці інциденту. Він зафільмував наслідки ворожої атаки.

За даними ДСНС Києва, російський дрон впав на відкриту місцевість. Через це сталося загоряння двоповерхової будівлі медзакладу.

Також була пошкоджена зовнішня обшивка фасаду, вхідна група будівлі та вікна. На момент прибуття вогнеборців загоряння не спостерігалось. Як пишуть столичні Телеграм-канали, вогонь ліквідували місцеві жителі.

На жаль, не обійшлося без постраждалих. Охоронець медзакладу, якого виявили на місці, отримав закритий перелом лівої стегнової кістки. Бригада швидкої його госпіталізувала.

Також було пошкоджено скління вікон та фасадних частин під’їздів в трьох багатоповерхових житлових будинках навколо цього медичного закладу.

Як повідомила в.о. першого заступника голови Дніпровської районної держадміністрації Олена Шевченко пошкоджена поліклініка продовжить свою роботу. Вхід зроблять з іншого боку. За її словами, у медзакладі пошкоджено 27 вікон і стільки ж дверей та ще 45 вікон у житлових будинках.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Київ атакували під час масованого ракетного обстрілу вранці 28 листопада. Силами ППО повітряні загрози для міста були ліквідовані.