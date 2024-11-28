Украина пережила массовый обстрел России: какие последствия в регионах после атаки (фото, видео)

Самая сложная ситуация со светом

Российские войска 28 ноября обстреляли Украину ракетами и "шахедами". Взрывы раздавались во многих городах.

"Телеграф" расскажет, что известно о последствиях атаки.

Киев и Киевская область

В Киеве сообщили, что в Киеве зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Предварительно, на открытую территорию. Также зафиксировано падение обломков в Дарницком р-не., на территории предприятия. Незначительные повреждения получили несколько хозяйственных зданий, грузовой автомобиль. Без пожара.

Позже в сети обнародовали фото. На кадрах заметно, что в здании выбило окна.

В Киевской области поврежден инфраструктурный объект в результате вражеской атаки, — председатель ОВА Кравченко.

"Пожар ликвидирован. Повреждено здание и два автомобиля", — добавил подробности он.

Также пострадали два человека. Они самостоятельно обратились в больницу с легкими повреждениями. В другом районе Киевской области поврежден частный дом, нежилое здание и ангарное помещение. В области продолжаются экстренные отключения электроэнергии по указанию "Укрэнерго". Работают 466 пунктов незламности.

Одесса

Около шести часов утра в Одессе раздались взрывы. Местный Telegram-канал "Одесса INFO" пишет, что в городе есть прилет. Опубликовано фото, что на месте удара в небо вздымается дым. По предварительным данным, россияне ударили по городу "Калибрамы".

Одесских школьников переводят на дистанционное обучение. Об этом заявила директор департамента образования и науки Елена Буйневич. "Уважаемые родители, напоминаю, по улицам города во время тревоги с детьми не ходим. Школы, первая смена, начнут дистанционно после тревоги. Если ребенка приводят, принимаем сразу в укрытие. В садик можно прийти позже. Сообщите воспитателю, что приведете ребенка", — говорится в сообщении.

"В результате атаки в Одесском районе есть повреждения шести жилых частных домов. Пострадал один человек", — сообщил Олег Кипер.

Также из-за падения обломков одной из ракет, в области возникло возгорание сухой травы. Устранено самоугасанием.

В Одессе возникло возгорание гаражного помещения, спасатели работают над ликвидацией последствий.

Ровно

Во время ракетного удара в городе прогремело несколько взрывов. В школах вводят пока дистанционное обучение, сейчас без света в регионе находятся более 280 тысяч абонентов. В Ровенской области без электроснабжения 681 населенный пункт. Как сообщил начальник ОВА Александр Коваль, водоснабжение с пониженным давлением в Ровно и 10 селах. Вообще без воды пока девять сел.

Вероятно, ночью и утром были нанесены удары по подстанциям вблизи Ровенской атомной электростанции.

Об этом в эфире КИЕВ24 рассказал Владимир Омельченко, директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова.

Он добавил, что еще рано говорить о последствиях для энергетики после новой массированной атаки РФ.

Винница и область

В Винницкой области есть несколько попаданий в результате атаки. Как сообщили в ОВА, в области повреждены жилые дома, разрушено хозяйственное здание, загорелся автомобиль.

"Травмирована женщина, ей предоставляется необходимая медицинская помощь. Все соответствующие службы работают по профилю", — отметила первая заместитель главы ведомства Наталья Заболотная.

Женщину, травмировавшуюся в результате российской ракетной атаки, не госпитализировали. Ей оказали помощь на месте, пока она под наблюдением семейного врача, сообщила "Общественному" заместитель директора профильного департамента области Татьяна Бондаренко.

Житомир и область

В Житомире во время тревоги также раздавались взрывы. В результате ракетной атаки город обесточен. Об этом сообщает "Житомирводоканал".

"Сейчас мы подключаем наши объекты водоотведения к генераторам. Объекты водоснабжения ожидают восстановления электропитания", — рассказали в водоканале.

Позже там сообщили, что электроснабжение насосных станций первого, второго и третьего подъемов возобновлено — вода наполняет систему. Восстановление водоснабжения ожидается около 11:00.

Хмельницкий и область

Сегодня, во время тревоги, силы ПВО ВСУ уничтожили 6 вражеских ракет в Хмельницкой области. В результате атаки частично отсутствует электроктроснабжение в Шепетовском и Хмельницком районах.

Повреждены также хозяйственное помещение и крыша частного дома. Сообщения о погибших, травмированных не поступали.

Львов и Львовская область

Российские войска также атаковали Львовскую область. Враг целился по объектам энергетической инфраструктуры. По меньшей мере, 523 тысячи абонентов остались без электричества, проинформировал руководитель ОВА Козицкий.

Позже стало известно, что РФ попали в объект критической инфраструктуры в Дрогобычском районе. Пострадавших нет, на месте работают все службы.

Также ракеты летели и на Стрый. Где он на карте и почему им "интересуется" Россия — читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Ивано-Франковская область

На Прикарпатье введены аварийные отключения света из-за ракетной атаки на объекты критической инфраструктуры, предварительно люди не пострадали, сообщила председатель ОВА Светлана Онищук.

"Зафиксированы повреждения частных домов. К счастью, предварительно обошлось без пострадавших. Из-за вражеской атаки введены аварийные отключения света. На места выехали соответствующие службы", — рассказала она.

Волынская область

Кроме того, взрывы раздавались в Луцке. Местные СМИ сообщили об этом около 6:20. Уже через 6 минут там раздались повторные взрывы.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что в городе есть прилеты. Он призвал находиться в укрытиях.

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в части города исчезла электроэнергия. Он находится на месте происшествия.

Предварительно во время ракетной атаки РФ в Луцке никто не травмировался, сообщил городской голова Полищук. По его словам, на месте попаданий работают все экстренные службы.

Учащихся первой смены перевели на дистанционное обучение, во всех учебных заведениях будут работать "пункты несокрушимости".

"Имеем отключение электроэнергии в части города. К сожалению, пока не работает электротранспорт. Работаем с перевозчиками по максимальному выпуску автобусов, для того чтобы по максимуму перекрыть то количество пассажиров, которое перевозил электротранспорт автобусами. Подключаем полностью всю нашу критическую инфраструктуру и Луцктепло, и Луцкводоканал в альтернативные источники энергии, дизельгенераторы, другие источники энергии", — сказал он.

В сети публикуют сбивание ракеты над Луцком.

Глава Волынской ОВА Иван Рудницкий сообщил, что ракеты направили по критической инфраструктуре. К счастью, без человеческих жертв. Есть поврежденные частные хозяйственные постройки.

"Также это повлияет на отключение электроэнергии на Волыни. Сейчас временно без света ориентировочно 215 тысяч абонентов. Вся важная инфраструктура, которая осталась без электроэнергии, переведена на генераторы. Собран штаб ТЭБ и ЧС для ликвидации последствий вражеской атаки. Запускаем в работу дополнительные пункты несокрушимости, где будет свет, интернет и тепло. Уже завершено тушение пожара. Все соответствующие службы работают над тем, чтобы чем быстрее восстановить тепло- водо- и электроснабжение", — написал он.

Николаев и область

В Николаеве также раздавались взрывы. Об этом стало известно в 08:01. Глава Николаевской ОВА Виталий Ким написал, что в результате массированного ракетного обстрела есть отключение электроэнергии в области.

Позже Александр Сенкевич написал, что 28 ноября учебные заведения не работают.

Херсон

Из-за отключения света в регионе воду будут подавать по графику. С 06:00 до 08:00 и с 17:00 до 20:00.

Сумы

Уничтожены несколько объектов инфраструктуры. Повреждены школы, больницы, многоэтажки, объекты водоснабжения.

Буковина

Повреждены несколько жилых домов в Днестровском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Харьков

В Харькове также раздавались взрывы. В результате вражеской атаки 28 ноября повреждены производственные корпуса предприятий, многоэтажка.

Кировоградская область

Враг бил по Кировоградщине ракетами и дронами. На месте взрывов соответствующие службы ликвидируют пожар. Жертв нет.

"Прошу быть бдительными. Не игнорировать тревоги. Экономно использовать электроэнергию", — пишет Андрей Райкович.

Массированная атака РФ 28 ноября — что известно

Российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.

Ранее "Телеграф" писал, что по указанию Укрэнерго было введено отключение света. Ситуацию также прокомментировал Министр энергетики Герман Галущенко. Он подтвердил, что под массированный удар россиян снова попали энергетические объекты по всей стране.