Россияне запустили по Украине более сотни ракет и дронов. Среди них были кассетные "Калибры" (фото)

Под прицелом была энергетика

В ночь на 28 ноября российские войска нанесли удар по Украине ракетами разных типов и ударными беспилотниками. Силами обороны Украины было сбито 76 крылатых ракет, 3 управляемые авиационные ракеты и 35 вражеских БПЛА.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных Сил ВСУ. В ПС подчеркнули, что ракетно-дроновый удар противника был направлен на объекты энергетики Украины.

Отмечается, что в общей сложности радиотехническими войсками ПС обнаружено 188 средств воздушного нападения:

3 зенитных управляемых ракеты С-300 из Белгородской области РФ по Харьковщине;

57 крылатых ракет Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, район пусков – Волгоградская область;

28 крылатых ракет "Калибр", район пусков акватория Черного моря;

3 управляемых авиационных ракеты Х-59/69, район пусков воздушное пространство над акваторией Черного моря;

97 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа из районов Курск, Приморско-Ахтарск, Орел, Брянск, Миллерово.

Воздушную атаку отражали зенитные ракетные войска, авиация, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 10:30 подтверждено сбитие:

76 крылатых ракет Х-101/"Калибр";

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

35 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников неустановленного типа (62 вражеских беспилотника локационно потеряны).

В свою очередь президент Владимир Зеленский сообщил, что с утра уже заслушал доклады командующего Воздушными силами, министров внутренних дел и энергетики относительно последствий российского удара. Он также отметил, что мишенью россиян была энергетика Украины.

"В общей сложности около 100 ударных дронов, более 90 ракет разных типов. В нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами и именно по гражданской инфраструктуре. Эти кассетные части значительно усложняют нашим спасателям и энергетикам ликвидацию последствий удара, и это очень подлая эскалация российской террористической тактики", – подчеркнул глава государства.

В пресс-службе "Укрэнерго" также отметили, что в результате уже 11 с начала этого года массированной ракетно-дроновой атаки на украинскую энергосистему были повреждены энергообъекты в нескольких регионах. Аварийно-восстановительные работы начались сразу после отмены воздушной тревоги.

В компании подчеркнули, что энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее возобновить работу поврежденного врагом оборудования. Во время воздушной тревоги были введены аварийные отключения, которые продолжают действовать.

Стоит отметить, что в соцсетях был опубликован примерный маршрут ракет и дронов во время массированной атаки по Украине. На карте видно, что большинство вражеских ракет было направлено на запад.

Напомним, российские оккупанты утром 28 ноября устроили ракетную атаку на Украину. Кроме ракетных пусков со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Украине угрожали крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря.