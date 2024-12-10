В Киеве объявили І уровень опасности: синоптики прогнозируют суточные осадки

В ближайшее время в столице ожидается ухудшение погоды из-за снега и дождя, которые могут усложнить движение

В Киеве держится сплошная облачность и осадки в виде снега и дождя. На протяжении 10-12 декабря ситуация не изменится, но горожанам стоит готовиться к заморозкам. В столице во вторник объявили повышенный уровень опасности.

В ближайшие дни температура днем будет колебаться в пределах -1… +1 градуса, а ночью — -2… 0. Об этом сообщили в Sinoptik.

В течение всего вторника, 10 декабря, в городе будет облачно. Сильный дождь со снегом, который будет идти весь день, к вечеру будет постепенно снижать свою интенсивность. Температура днем повысится до +1 градуса, а ночью зафиксировалась около 0. Наибольшие порывы ветра произошли ночью — 2 м/с.

Среда, 11 декабря, также обещает быть облачной и мокрой. Утром и днем прогнозируется дождь со снегом, но вечером ожидается лишь мелкий снег. Дневная температура вырастет до +1 градуса, а ночью опустится до 0. Максимальная сила ветра предполагается во второй половине суток – легкие 2 м/с.

В четверг, 12 декабря, все время небо будет покрыто облаками, хотя вечером ожидается прояснение. Лишь утром синоптики прогнозируют снег. Воздух днем охладится до -1 градуса, а ночью — до -2 градусов. Сила ветра в этот день не превысит легких 2 м/с.

В то же время в Украинском гидрометеорологическом центре предупредили об усложнении погоды в Киеве и области, поэтому 10 декабря объявили I уровень опасности, то есть желтый.

"Утром 10 декабря сохраняется гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", — прогнозируют синоптики.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину вернутся морозы. Местами предполагается до -4 градусов.