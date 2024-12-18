Эвакуаторы едва успевали? Огромная очередь на штрафплощадку собралась в Киеве (репортаж)

"Телеграф" направил запрос в соответствующие службы, но ответа пока не последовало

В среду, 18 декабря, на Лыбедской площади в Голосеевском районе Киева наблюдалась большая очередь из автомобилей. Эвакуаторы не успевали справляться с большим потоком машин.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". Причины, по которым сложилась такая ситуация, в настоящее время неизвестны. Редакция "Телеграфа" направила запрос во все соответствующие коммунальные службы и инстанции Киева, но ответ пока не пришел.

Тем временем в сети появились фото затора на Лыбедской.

Несмотря на то, что стоянка на площадках "Киевтранспарксервиса" на данный момент является бесплатной, неправильно припаркованное авто могут забрать на штрафплощадку. Если данные об автомобиле находятся в мобильном приложении "Киев Цифровой", то владельцу данного транспортного средства автоматически приходит уведомление об эвакуации.

Для того, чтобы вернуть авто, необходимо выполнить следующие действия:

предоставить полиции копии документов через мобильное приложение "Дія";

заплатить штраф за эвакуации авто.

Полученный QR-код нужно будет показать сотруднику полиции на штрафплощадке.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Киеве закрыли штрафплощадку на Подоле для временного хранения эвакуированных за нарушение ПДД транспортных средств.